SM le Roi félicite le président de la République de Madagascar à l’occasion de la fête nationale de son pays

mercredi, 26 juin, 2024 à 11:37

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Madagascar M. Andry Nirina Rajoelina, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Andry Nirina Rajoelina et Ses vœux les meilleurs pour le bonheur et l’avenir du peuple malagasy.

“Grâce à notre action concertée, nos deux pays sauront, J’en suis persuadé, consolider leur coopération bilatérale et enrichir davantage les liens historiques de fraternité et de solidarité qui les unissent”, souligne le Souverain dans son message.

A cet effet, Sa Majesté le Roi assure Sa disponibilité à œuvrer avec le Président de la République de Madagascar, en faveur d’une amitié maroco-malagasy “toujours plus forte et d’une Afrique encore plus unie et prospère”.