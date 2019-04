SM le Roi félicite le président sénégalais à l’occasion du 59è anniversaire de l’indépendance de son pays

jeudi, 4 avril, 2019 à 10:56

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, à l’occasion du 59è anniversaire de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime au Président sénégalais Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur, souhaitant au peuple sénégalais frère davantage de prospérité et de progrès social, sous la conduite éclairée de M. Macky Sall.

“Je saisis également cette opportunité pour Me féliciter de la forte dynamique qui caractérise le partenariat d’exception maroco-sénégalais, qui tire sa force des liens séculaires de fraternité et de solidarité agissante qui unissent nos deux peuples”, souligne le Souverain.

SM le Roi réitère à cette occasion Sa détermination à œuvrer, de concert avec le Président sénégalais, à la consolidation de ce partenariat pour qu’il soit un modèle de coopération inter-africaine forte et active, au bénéfice des deux peuples frères et au service de la paix, de la stabilité et du développement durable dans le continent africain.