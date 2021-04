SM le Roi félicite le Président sénégalais à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance de son pays

dimanche, 4 avril, 2021 à 12:05

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, à l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime Ses sincères félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur au Président du Sénégal.

Le Souverain souhaite également progrès et prospérité au peuple sénégalais que “des liens séculaires privilégiés unissent au peuple marocain”.

Le Royaume du Maroc et la République du Sénégal ont su conférer une dynamique renouvelée à leur coopération d’exception, souligne Sa Majesté le Roi, réitérant Sa ferme volonté de poursuivre l’action commune, en vue de renforcer le partenariat stratégique maroco-sénégalais et de contribuer à l’édification d’une Afrique unie, solidaire et prospère.