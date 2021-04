SM le Roi félicite le Président togolais à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays

mardi, 27 avril, 2021 à 13:54

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République togolaise, M. Faure Essozimna Gnassingbé, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur au Président togolais et de prospérité à son peuple, saluant, à cette occasion, les efforts inlassables de M. Faure Gnassingbé pour l’essor et le développement socio-économique du Togo.

Se félicitant de l’excellente coopération maroco-togolaise, fondée sur des liens séculaires de fraternité et de solidarité, SM le Roi assure le président du Togo de Sa ferme détermination à œuvrer avec lui pour la consolidation de cette coopération tant sur le plan bilatéral que régional.