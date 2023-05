SM le Roi félicite la présidente d’Éthiopie à l’occasion de la fête nationale de son pays

dimanche, 28 mai, 2023 à 14:48

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la présidente de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, Mme Sahle-Work Zewde, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à la présidente d’Éthiopie Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple éthiopien.

SM le Roi salue, à cette occasion, les fortes relations de fraternité et de coopération liant le Royaume du Maroc à la République d’Éthiopie, faisant part de Sa détermination à continuer d’œuvrer, de concert avec Mme Zewde, pour renforcer ces relations dans différents domaines d’intérêt commun, de manière à servir les intérêts des deux peuples et à soutenir le développement, l’unité et la stabilité du continent africain.