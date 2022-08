SM le Roi félicite la présidente de la Hongrie à l’occasion de la fête nationale de son pays

samedi, 20 août, 2022 à 15:03

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la présidente de la Hongrie, Mme Katalin Novak, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime, en Son nom et au nom du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations à la présidente hongroise et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple de la Hongrie.

Le Souverain se félicite à cette occasion de la qualité des relations d’amitié unissant les deux pays, réaffirmant Son attachement à poursuivre l’action commune en vue de développer ces relations et hisser la coopération bilatérale au plus haut niveau, au service des intérêts des deux peuples amis.