SM le Roi félicite Rachid Talbi Alami à l’occasion de sa réélection à la tête de la Chambre des représentants

lundi, 15 avril, 2024 à 19:17

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Rachid Talbi Alami, à l’occasion de sa réélection à la tête de la Chambre des représentants.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations à M. Talbi Alami pour la confiance placée en sa personne par les composantes de la Chambre des Représentants.

SM le Roi implore le Très-Haut d’accorder plein succès à M. Talbi Alami pour continuer à oeuvrer avec sérieux, avec toutes les composantes de la Chambre des représentants, pour que la première Chambre du Parlement s’acquitte pleinement de ses fonctions législatives, de contrôle et d’évaluation, en parfaite synergie avec la Chambre des conseillers, et renforce sa contribution, avec un sens élevé de responsabilité et de consensus constructif en faisant prévaloir l’intérêt général, à la mise en œuvre des grands chantiers de réforme et projets de développement lancés par le Souverain, à la défense des intérêts et des causes justes de la Nation, au service des citoyens et à la moralisation de la vie parlementaire, à même de consolider la confiance en les institutions élues.