SM le Roi félicite la Reine Elizabeth II à l’occasion de son anniversaire

samedi, 13 juin, 2020 à 13:28

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM Elisabeth II, Reine du Royaume-Uni, à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à SM la Reine Elisabeth II et de davantage de progrès et de prospérité au peuple britannique ami.

SM le Roi saisit également cette occasion pour exprimer à la Reine Elisabeth II Sa grande fierté des liens d’amitié ancestrale unissant les deux familles royales et des relations solides basées sur la coopération fructueuse et l’estime mutuelle liant les deux peuples.