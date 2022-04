SM le Roi félicite le Roi des Belges à l’occasion de son anniversaire

vendredi, 15 avril, 2022 à 12:37

– Par Driss HACHIMI – New Delhi, 15/04/2022 (MAP)- Si la crainte d’une pénurie mondiale du blé a fait exploser le cours de cette céréale, mettant au péril les réserves notamment des pays pauvres les plus dépendants, l’Inde en a trouvé une aubaine pour renflouer les revenus des petits agriculteurs et leurs familles qui représentent près […]