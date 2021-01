SM le Roi félicite le Roi Felipe VI d’Espagne à l’occasion de son anniversaire

samedi, 30 janvier, 2021 à 18:22

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Felipe VI d’Espagne à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux de santé, de quiétude et de longue vie au Souverain espagnol ainsi qu’à l’ensemble des membres de sa famille.

SM le Roi fait également part, à cette occasion, de Sa profonde considération des liens d’amitié solides unissant les deux Chefs d’Etat et les deux Familles Royales, et de Leur volonté commune et durable de continuer à renforcer les relations distinguées liant les deux pays.