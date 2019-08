SM le Roi félicite le Roi Juan Carlos 1er, ancien Roi d’Espagne, pour le succès de son intervention chirurgicale

lundi, 26 août, 2019 à 18:05

La régionalisation avancée, mise en avant dans le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 66ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, constitue un plan essentiel pour l’organisation territoriale et la modernisation de l’État marocain, a affirmé l’universitaire et spécialiste argentin en urbanisme, Luciano Scatolini.