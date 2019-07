SM le Roi félicite le Roi Philippe et la Reine Mathilde de Belgique à l’occasion de la fête nationale de leur pays

dimanche, 21 juillet, 2019 à 13:15

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Philippe, Roi des Belges, et à Sa Majesté la Reine Mathilde, à l’occasion de la fête nationale de leur pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime aux Souverains belges et à l’ensemble des membres de leur famille royale, Ses sincères félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur et souhaite au peuple belge davantage de progrès et de prospérité.

Le Souverain fait part, à cette occasion, de Sa satisfaction de “l’excellence des liens d’amitié que nos deux peuples ont toujours su entretenir”, réaffirmant Sa constante détermination à aller de l’avant dans la consolidation des relations de coopération fructueuse entre les deux Royaumes.