SM le Roi félicite le Serviteur des deux Lieux saints de l’Islam à l’occasion de la fête nationale de son pays

lundi, 23 septembre, 2019 à 12:01

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Serviteur des deux Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime en Son nom et en celui du peuple marocain Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux de santé et bonheur au Roi Salmane Ibn Abdelaziz, et de davantage de progrès et prospérité au peuple saoudien frère sous la sage conduite du Serviteur des deux Lieux saints de l’Islam.

Soulignant la solidité des liens de fraternité et d’amitié unissant les deux Souverains et les illustres Familles Royales, le Souverain saisit cette occasion pour se féliciter du partenariat stratégique entre les deux pays, lequel reflète le niveau distingué des relations de la coopération bilatérale.

SM le Roi réaffirme la ferme détermination du Royaume du Maroc à continuer à œuvrer de concert avec l’Arabie Saoudite en vue de renforcer davantage ces relations au service des deux peuples frères, implorant le Tout-Puissant de préserver le Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam et de lui accorder longue vie.