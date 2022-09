SM le Roi félicite SM le Roi Charles III, Souverain du Royaume-Uni, à l’occasion de son intronisation

dimanche, 11 septembre, 2022 à 15:52

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Charles III, à l’occasion de son accession au Trône du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom personnel et au nom du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations à SM le Roi Charles III et Ses vœux les meilleurs d’un règne réussi, de bonne santé et de bonheur au Souverain du Royaume-Uni, à SM la Reine Consort et à tous les membres de l’illustre famille royale.

Sa Majesté salue les relations d’amitié et de coopération étroite entre les deux pays, soulignant que ces liens n’ont cessé de se développer grâce à la confiance mutuelle et à la volonté continue de les élargir pour l’intérêt des deux peuples.

A cette occasion, le Souverain exprime Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec SM le Roi Charles III pour promouvoir les relations dynamiques, exceptionnelles et historiques unissant le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord dans divers secteurs.

SM le Roi Se félicite également des relations étroites et de l’estime mutuelle liant les deux Souverains et les deux familles royales.