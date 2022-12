SM le Roi félicite le Souverain de Bahreïn à l’occasion de la fête nationale de son pays

vendredi, 16 décembre, 2022 à 11:54

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Roi de Bahreïn, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime au Roi de Bahreïn, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de progrès et de prospérité au peuple bahreïni, sous la sage conduite de son Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa.

SM le Roi saisit cette occasion pour exprimer Sa fierté quant aux liens de fraternité constante, de respect et d’affection unissant les deux Souverains et les deux Familles Royales, saluant l’excellent niveau des relations entre les deux peuples frères, basées sur la coopération fructueuse, la solidarité agissante et le respect mutuel.