SM le Roi félicite le Souverain hachémite suite au succès de l’opération chirurgicale qu’il a subie

mercredi, 13 avril, 2022 à 20:11

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Roi Abdallah II de Jordanie, suite au succès de l’opération chirurgicale qu’il a subie.

“Nous avons appris avec une profonde joie la nouvelle du succès de l’opération que Votre Majesté a subie en Allemagne”, écrit le Souverain dans ce message.

Tout en exprimant Ses sincères félicitations, le Souverain a souhaité, en ces jours bénis de ramadan, prompt rétablissement au Roi de Jordanie, priant le Tout Puissant de lui accorder santé et longue vie et au peuple jordanien frère davantage de progrès et de prospérité.