SM le Roi félicite le souverain jordanien à l’occasion de son anniversaire

samedi, 30 janvier, 2021 à 18:20

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein de Jordanie, à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses voeux de santé, de bonheur et de longue vie au Roi Abdallah II, et de davantage de gloire, de progrès et de prospérité au peuple jordanien frère, sous la sage conduite du souverain hachémite.

SM le Roi se félicite à cette occasion des liens de fraternité et d’amitié séculaires unissant les deux Souverains et leurs Familles Royales, et du niveau de coopération constructive et de solidarité agissante qui caractérisent les relations entre les peuples pays frères.