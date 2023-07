SM le Roi félicite le Sultan de Brunei Darussalam à l’occasion de son anniversaire

samedi, 15 juillet, 2023 à 12:08

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Sultan de Brunei Darussalam, SM Haji Hassanal Bolkiah, à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, SM le Roi fait part de Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux de santé et de bonheur au Sultan de Brunei Darussalam et à son illustre famille.

Le Souverain saisit cette occasion pour saluer les relations distinguées unissant les deux pays, réitérant Sa volonté de poursuivre l’action commune du Maroc et du Brunei afin d’élargir cette coopération fructueuse et répondre aux aspirations des deux peuples.