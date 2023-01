SM le Roi félicite le Sultan d’Oman à l’occasion du troisième anniversaire de son accession au pouvoir

mercredi, 11 janvier, 2023 à 12:29

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Sultan d’Oman SM Haitham ben Tarek ben Taimur, à l’occasion du troisième anniversaire de son accession à la magistrature suprême de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom et au nom du peuple marocain, à SM Haitham ben Tarek, Ses sincères félicitations et Ses meilleurs vœux pour le peuple omanais pour davantage de progrès et de prospérité, sous son sage leadership.

SM le Roi fait part, à cette occasion, de Sa grande fierté des liens de fraternité solide, de solidarité agissante et de coopération fructueuse, entre les peuples frères, soulignant Sa ferme détermination à œuvrer de concert avec le Sultan d’Oman pour raffermir et faire progresser davantage les relations bilatérales, dans divers domaines, pour répondre aux aspirations communes aux deux peuples frères.