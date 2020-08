SM le Roi Mohammed VI reçoit un message de félicitations du président du Turkménistan à l’occasion de la Fête du Trône

lundi, 3 août, 2020 à 23:02

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de vœux et de félicitations du président du Turkménistan, M. Gurbanguly Berdimuhamedov, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, M. Berdimuhamedov exprime, en son nom propre et en celui du peuple et du gouvernement turkmènes, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de longue vie à SM le Roi, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère.