SM le Roi quitte Brazzaville au terme d’une visite de travail et d’amitié en République du Congo

lundi, 30 avril, 2018 à 16:37

Brazzaville – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a quitté lundi après-midi Brazzaville, au terme d’une visite de travail et d’amitié en République du Congo, marquée aussi par la participation du Souverain au 1er Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds bleu du Bassin du Congo.

A Son départ de l’aéroport international «Maya Maya» de Brazzaville, le Souverain a été salué par le Président de la République du Congo, SEM. Denis Sassou N’Guesso.

Après avoir passé en revue une haie d’honneur de la Garde Républicaine, SM le Roi a été salué par des membres du gouvernement congolais. Le Président Denis Sassou N’Guesso a, pour sa part, été salué par la délégation officielle accompagnant le Souverain.

Sa Majesté le Roi avait prononcé dimanche un discours devant le 1er Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds Bleu du Bassin du Congo, et procédé à la signature du protocole instituant la Commission Climat du bassin du Congo.

Le Souverain avait, à cette occasion, pris part au déjeuner offert par le Président Denis Sassou N’Guesso en l’honneur des Chefs d’Etat et de gouvernement participants, avant de recevoir le président de la République d’Angola.

Lundi, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a eu, au palais du Peuple à Brazzaville, des entretiens en tête-à-tête, avec le Chef de l’Etat congolais, suite auxquels le Souverain et le Président Denis Sassou N’Guesso ont présidé la cérémonie de signature de 14 accords de coopération bilatérale ayant trait à divers domaines et procédé au lancement des travaux de réalisation du point de débarquement aménagé de Yoro à Brazzaville.