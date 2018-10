SM le Roi reçoit un message de condoléances du Président malien suite au déraillement d’un train à Bouknadel

samedi, 20 octobre, 2018 à 19:55

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de condoléances et de compassion du Président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keita suite au déraillement d’un train à Bouknadel.

Dans ce message, le Président malien affirme avoir appris avec une profonde émotion et une totale consternation la tragique nouvelle du déraillement d’un train à Bouknadel.

En cette douloureuse circonstance, M. Keita exprime, en son nom propre et en celui du gouvernement et du peuple maliens, sa profonde compassion et ses condoléances les plus émues à SM le Roi, au gouvernement et au peuple marocains, ainsi qu’aux familles éplorées.

Le Président malien forme également les vœux de prompt rétablissement aux blessés et prie pour le repos de l’âme des disparus.