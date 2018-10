SM le Roi reçoit un message de condoléances du président sénégalais suite au déraillement d’un train à Bouknadel

samedi, 20 octobre, 2018 à 19:50

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de condoléances et de compassion du Président de la République du Sénégal Macky Sall, suite au déraillement d’un train à Bouknadel.

Dans ce message, le président sénégalais exprime à SM le Roi ainsi qu’aux familles endeuillées ses sentiments de compassion et de sympathie.

“Avec mes condoléances émues, j’associe mes prières aux Vôtres pour le repos de l’âme des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés”, écrit M. Sall dans ce message.