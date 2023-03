SM le Roi reçoit un message de félicitation du SG de la Ligue arabe à l’occasion du mois sacré de Ramadan

jeudi, 23 mars, 2023 à 17:30

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Secrétaire général de la Ligue des États Arabes, Ahmed Abou El Gheit, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, M. Abou El Gheit exprime au Souverain ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour SM le Roi dans la santé et le bonheur, pour le peuple marocain dans la prospérité et pour la Oumma arabo-musulmane dans les bienfaits et la bénédiction.