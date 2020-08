SM le Roi reçoit un message de félicitations du Gouverneur général d’Australie à l’occasion de la Fête du Trône

lundi, 3 août, 2020 à 23:35

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Gouverneur général du Commonwealth d’Australie, M. David Hurley, à l’occasion du 21è anniversaire de la Fête du Trône.

Dans ce message, M. Hurley exprime à Sa Majesté le Roi, au gouvernement et au peuple marocains, ses vœux les plus chaleureux, ainsi que ceux du gouvernement et du peuple australiens.

La solidarité de la communauté internationale est plus importante que jamais alors que les pays du monde s’activent ensemble pour relever les défis qu’impose le virus du Covid-19, écrit M. David Hurley, se disant confiant que les relations amicales unissant le Maroc et l’Australie continueront à prospérer dans l’année à venir.