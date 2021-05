SM le Roi reçoit un message de félicitations du président algérien à l’occasion de l’Aïd Al Fitr

mercredi, 12 mai, 2021 à 23:50

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, le président algérien exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de quiétude à SM le Roi, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le peuple marocain frère et la Oumma arabe et islamique dans les bienfaits et le bien-être.