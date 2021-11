SM le Roi reçoit un message de félicitations du président de la Commission de l’Union Africaine à l’occasion de la Fête de l’indépendance

vendredi, 19 novembre, 2021 à 19:32

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la Commission de l’Union Africaine (CUA), M. Moussa Faki Mahamat, à l’occasion de la Fête de l’indépendance.

Dans ce message, M. Faki Mahamat adresse à SM le Roi, en son nom et au nom de la Commission de l’Union Africaine, ses très vives et chaleureuses félicitations et ses vœux de bonheur et de prospérité.

Il exprime également, à cette occasion, ses souhaits de plein succès pour les efforts inlassables que le gouvernement marocain, sous le leadership de SM le Roi, s’emploie à promouvoir pour le développement socio-économique et la paix aussi bien dans le Royaume que dans la sous-région.

En outre, M. Faki Mahamat réaffirme au Souverain la disponibilité de la Commission de l’Union Africaine à œuvrer de concert avec le Royaume du Maroc à la réalisation des objectifs de l’Organisation panafricaine.