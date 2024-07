SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président d’Irlande à l’occasion de la Fête du Trône

lundi, 29 juillet, 2024 à 23:39

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président d’Irlande, M. Michael D. Higgins, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, M. Higgins exprime, en son nom et en celui du peuple irlandais, ses sincères félicitations et ses salutations les plus chaleureuses à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain.

Il saisit également cette occasion pour exprimer ses vœux les meilleurs de paix, de bien-être et de bonheur au peuple marocain.