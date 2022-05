SM le Roi reçoit un message de félicitations du président du Kazakhstan à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr

mercredi, 4 mai, 2022 à 21:57

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr.

Dans ce message, le président kazakh exprime, en son nom propre et en celui du peuple du Kazakhstan, ses chaleureuses félicitations et ses vœux les plus sincères de bonheur et de succès au Souverain et de prospérité et de bien-être au peuple marocain ami.