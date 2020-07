SM le Roi reçoit un message de félicitations du président du Turkménistan à l’occasion de l’Aïd Al Adha

vendredi, 31 juillet, 2020 à 13:36

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations et de vœux du Président du Turkménistan, M. Gurbanguly Berdimuhamedov, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, le Président turkmène exprime au Souverain ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès dans toutes Ses nobles actions et missions, et de paix, de bien-être et de prospérité au peuple marocain frère.

M. Berdimuhamedov souligne que l’Aïd Al Adha est “l’une des merveilleuses fêtes qui symbolisent le triomphe de hautes valeurs spirituelles – l’humanisme, la bonté et la générosité – au fil des siècles”.

“Je crois sincèrement que cette fête bénie va favoriser le renforcement de l’unité et de la solidarité de toute la Oumma islamique”, écrit le Président turkmène dans ce message.