SM le Roi reçoit un message de félicitations du président du Turkménistan à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr

mercredi, 4 mai, 2022 à 20:16

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président du Turkménistan, M. Serdar Berdimuhamedow, à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr.

Dans ce message, le président du Turkménistan exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à SM le Roi ainsi qu’au peuple marocain ami.

M. Serdar Berdimuhamedow implore le Tout-Puissant d’accorder santé et bonheur à SM le Roi et bien-être et prospérité au peuple marocain.