SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président érythréen à l’occasion de l’Aïd Al Fitr

mercredi, 10 avril, 2024 à 10:31

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de l’État de l’Érythrée, Isaias Afwerki, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Fitr béni.

Dans ce message, M. Afwerki exprime à Sa Majesté le Roi, en son nom et au nom du gouvernement et peuple érythréens, ses chaleureuses félicitations, implorant le Très-Haut de combler le Souverain des bienfaits de la santé et d’accorder au Royaume du Maroc frère davantage de progrès et de prospérité.