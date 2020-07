SM le Roi reçoit un message de félicitations du président de l’Union des Comores à l’occasion de l’Aïd Al Adha

vendredi, 31 juillet, 2020 à 13:45

Rabat- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations et de vœux du Président de l’Union des Comores M. Azali Assoumani, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, M. Assoumani exprime, au nom du peuple et du gouvernement comorien et en son nom personnel, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur et de bien-être au Souverain, à l’illustre famille royale et au peuple marocain frère.

A cette occasion, le président comorien implore le Tout-Miséricordieux de renouveler pareille occasion, aux pays frères et à l’ensemble des pays de la Oumma islamique, dans la paix, la sécurité et la prospérité et qu’Il “nous protège de tout malheur”.