SM le Roi reçoit un message de félicitations du président de la République de Bulgarie à l’occasion de la Fête de la Jeunesse

samedi, 21 août, 2021 à 11:58

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République de Bulgarie, M. Roumen Radev, à l’occasion de la Fête de la Jeunesse.

Dans ce message, le président bulgare adresse au Souverain ses “félicitations les plus sincères et ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès à venir dans Votre mission de Chef d’État hautement responsable”.

“Je profite de cette occasion solennelle pour me féliciter de Vos idées visionnaires grâces auxquelles Votre pays est en cours de réaliser des réformes ambitieuses au nom d’une nation démocratique, de paix et de prospérité”, écrit M. Radev.

“Je voudrais vous assurer que la République de Bulgarie apprécie hautement les relations traditionnelles d’amitié avec le Royaume du Maroc et poursuivra les efforts pour leur développement en faveur du bien-être du peuple bulgare et du peuple marocain”, conclut le message.