SM le Roi reçoit un message de félicitations du président de la République du Tchad à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr

mercredi, 4 mai, 2022 à 21:09

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Tchad, président du Conseil militaire de transition, M. Mahamat Idriss Deby Itno, à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr.

Dans ce message, M. Mahamat Idriss Deby Itno exprime, au nom du peuple et du gouvernement tchadiens ainsi qu’en son nom propre, ses vœux de santé et de longue vie au Souverain et à la Famille Royale, et de paix au peuple marocain frère.

Le Chef de l’État tchadien implore le Très-Haut “de Nous accorder ses infinies bénédictions” en ce mois de partage, de dévotion, de prière et de pardon.