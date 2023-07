SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président de la République du Tchad

samedi, 29 juillet, 2023 à 20:36

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de Transition, Président de la République, Chef de l’Etat du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, à l’occasion du 24ème anniversaire de la Fête du Trône.

Dans ce message, M. Déby Itno exprime en son nom et au nom du gouvernement et du peuple tchadien, ses très vives et chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi.

Il s’est félicité de “l’excellence des relations historiques de coopération, de fraternité et d’amitié” unissant le Tchad et le Royaume du Maroc, réaffirmant sa “ferme volonté” à œuvrer davantage de concert avec le Souverain au renforcement et à la diversification de ces liens au bénéfice mutuel des deux peuples.