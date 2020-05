SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président de la République de Guinée-Bissau

mardi, 26 mai, 2020 à 22:41

Rabat- SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Guinée-Bissau, M. Umaro Sissoco Embaló , à l’occasion de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, M. Umaro Sissoco Embaló exprime à Sa Majesté le Roi, au nom du peuple Bissau-guinéen et en son nom personnel, ses vœux les plus sincères et ses chaleureuses félicitations à l’occasion de l’Aïd Al Fitr.

Il implore également le Très-Haut de “continuer à couronner de succès l’ensemble des actions que nous poursuivrons de concert, en vue du développement de nos États, de la satisfaction des intérêts de nos peuples respectifs et pour la stabilité au sein de la Oummah islamique”.