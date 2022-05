SM le Roi reçoit un message de félicitations du président sénégalais à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr

jeudi, 5 mai, 2022 à 20:32

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr.

Dans ce message, le chef de l’État sénégalais exprime ses chaleureuses félicitations et des meilleurs vœux de santé, de longévité et de réussite à SM le Roi, à la famille Royale et au peuple marocain ami et frère.

Le président Macky Sall implore le Très-Haut de protéger et de combler de ses bienfaits la Oumma islamique.