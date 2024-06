SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président de la Turquie à l’occasion de l’Aïd Al Adha

jeudi, 20 juin, 2024 à 22:02

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à l’occasion de l’Aïd Al-Adha.

Dans ce message, M. Erdogan exprime ses félicitations et ses sentiments les plus sincères au Souverain, implorant le Tout-Puissant pour que cette fête bénie soit une occasion de paix et de sérénité pour toute l’humanité.

Par la même occasion, le Président turc présente, en son nom et au nom de son peuple, ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à SM le Roi, ainsi que ses vœux de bien-être et de prospérité pour le peuple marocain ami et frère.