SM le Roi reçoit un message de félicitations du Prince Héritier du Koweït à l’occasion de la Fête du Trône

jeudi, 3 août, 2023 à 20:37

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Prince Héritier de l’État du Koweït, SA Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, SA Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah exprime à SM le Roi ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de succès, et au peuple marocain frère davantage de progrès et de prospérité sous la conduite du Souverain.

Le Prince Héritier de l’État du Koweït implore également le Tout-Puissant de préserver le Souverain et de guider Ses pas pour réaliser les aspirations du Royaume du Maroc frère.