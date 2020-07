SM le Roi reçoit un message de félicitations du Secrétaire général de l’UMA à l’occasion de l’Aïd Al Adha

vendredi, 31 juillet, 2020 à 14:59

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Secrétaire général de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), Taïeb Baccouche, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, M. Baccouche adresse ses chaleureuses félicitations et ses vœux les plus sincères à Sa Majesté le Roi.

A cette occasion, le Secrétaire général de l’UMA implore le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour SM le Roi dans la santé et la prospérité et aux peuples du Grand Maghreb Arabe et à l’ensemble des pays de la Oumma islamique dans le bien-être et le succès.