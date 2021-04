SM le Roi reçoit un message de félicitations du SG de l’OCI à l’occasion du mois de Ramadan

mardi, 13 avril, 2021 à 22:54

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de vœux et de félicitations du secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), M. Youssef Ben Ahmed Al-Othaimeen, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, M. Al-Othaimeen exprime, en son nom et en celui du Secrétariat général de l’OCI et des instances relevant de l’organisation, ses vives et chaleureuses félicitations à SM le Roi, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain, dans davantage de progrès et de prospérité pour le Royaume du Maroc et de gloire pour l’ensemble de la Oumma islamique.