SM le Roi reçoit un message de félicitations du Souverain du Cambodge à l’occasion de la Fête du Trône

jeudi, 30 juillet, 2020 à 13:53

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de vœux et de félicitations du Roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le Roi du Cambodge exprime ses plus chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de bonheur au Souverain, et de prospérité au peuple marocain sous la conduite éclairée de SM le Roi.

“Puissent les relations d’amitié et de coopération qui existent entre nos deux Royaumes se diversifier et se renforcer davantage pour le bonheur de Nos populations respectives”, écrit le Roi du Cambodge.