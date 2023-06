SM le Roi reçoit un message de félicitations du Sultan d’Oman à l’occasion de l’Aïd Al Adha

mercredi, 28 juin, 2023 à 22:50

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu un message de félicitations du Sultan d’Oman, SM Haïtham Ben Tarek, à l’occasion de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, le Sultan d’Oman exprime ses chaleureuses félicitations et ses vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de longue vie à SM le Roi, implorant le Tout-puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain et pour l’ensemble des musulmans dans les bienfaits, le progrès et la bénédiction et de permettre au peuple marocain frère de réaliser ses aspirations à davantage de progrès, de grandeur et de prospérité, sous la conduite éclairée de SM le Roi.