SM le Roi souhaite prompt rétablissement au président algérien

mardi, 15 décembre, 2020 à 0:02

La communauté juive marocaine du Mexique a réitéré son attachement à la mère patrie, tout en saluant hautement la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et la décision de reprendre les contacts officiels et les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël.