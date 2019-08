SM le Roi souligne l’importance de surmonter les obstacles à la réalisation d’une croissance économique élevée et durable

mardi, 20 août, 2019 à 22:06

Al-Hoceima- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a mis l’accent sur la nécessité de surmonter les obstacles à la réalisation d’une croissance économique élevée et durable.

“Indépendamment du débat sur les chiffres et les taux de croissance, il importe de surmonter les obstacles à la réalisation d’une croissance économique élevée et durable, et partant, génératrice de prospérité sociale”, a souligné le Souverain dans un discours adressé mardi à la nation à l’occasion du 66-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

A cet égard, SM le Roi a mis en avant le rôle de la classe moyenne qui constitue un véritable levier de production et un vecteur de cohésion et de stabilité au sein de la société.

“Tel un édifice, la société forme un tout cohérent, dont le soubassement est la classe moyenne, le reste de la structure étant composé des autres strates sociales”, note le Souverain, relevant que le Maroc “a commencé, ces dernières années, à se doter d’une classe moyenne qui constitue, désormais, un véritable levier de production et un vecteur de cohésion et de stabilité”.

“Eu égard à la centralité de la classe moyenne dans le corps social, il convient d’en préserver les fondements et les ressources, en réunissant les conditions favorables à sa consolidation et à son élargissement, en ouvrant des perspectives de promotion à partir de- et vers elle”, insiste le Souverain.

“Ces défis, poursuit SM le Roi, ne seront relevés qu’en hissant le taux de croissance à des seuils plus élevés, en générant plus de richesses, en veillant à une redistribution équitable des fruits du développement”.

Le Souverain fait observer, en ce sens, qu’au cours des deux dernières décennies, “le Maroc a connu un taux de croissance économique qui incite à l’optimisme, bien qu’il soit classé selon les indicateurs et critères appliqués aux pays pétroliers et gaziers”.