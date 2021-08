SM le Roi: La tenue simultanée des scrutins législatif, régional et local atteste l’enracinement de la pratique démocratique au Maroc

vendredi, 20 août, 2021 à 22:38

Fès- La tenue simultanée des scrutins législatif, régional et local atteste l’enracinement de la pratique démocratique au Maroc, a affirmé SM le Roi Mohammed VI dans le Discours adressé vendredi à la Nation à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple.

“Par la tenue simultanée des scrutins législatif, régional et local, l’échéance attendue atteste l’enracinement de la pratique démocratique dans notre pays et confirme le niveau de maturité du système politique marocain”, a dit le Souverain.

Loin d’être une fin en soi, les élections constituent un levier pour la mise en place d’institutions crédibles dont la vocation est de servir l’intérêt général, de plaider les Causes nationales, a souligné Sa Majesté le Roi.

“De fait, Notre conviction est que l’Etat tire sa force de ses institutions, de l’unité et de la cohésion de ses composantes nationales. Ce sont précisément les atouts dont nous nous prévalons pour défendre notre pays face à l’Adversité, aux crises, aux menaces”, a indiqué le Souverain.

Par ailleurs, SM le Roi a noté que la célébration de la Révolution du Roi et du peuple coïncide avec le lancement d’une nouvelle génération de réformes et de projets, prévue dans le cadre de la mise en œuvre du Modèle de développement et du Pacte national pour le Développement.

“Plus qu’un événement historique figé dans le temps, cette Révolution, toujours en constante régénérescence, ne cesse d’inspirer, à des générations de citoyens, l’amour authentique de la patrie et, par corollaire naturel, l’ardeur à défendre le pays, ses institutions, ses symboles sacrés”, a souligné SM le Roi.

Si par le passé, la Révolution du Roi et du peuple a constitué un tournant historique pour le Maroc dans sa quête de la liberté et de l’indépendance, “aujourd’hui s’ouvre devant nous une nouvelle étape où le patriotisme sincère est de mise pour relever les défis internes et externes”, a noté le Souverain.