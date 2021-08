Le Souverain de Malaisie félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

mercredi, 4 août, 2021 à 13:18

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de SM Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Roi de Malaisie, à l’occasion du 22ème anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, SM le Roi Al-Sultan Abdullah exprime ses chaleureuses félicitations et ses voeux les meilleurs de davantage de santé au Souverain et de plus de bonheur et de progrès au peuple marocain.

A cette occasion, le Roi de Malaisie se dit convaincu que le leadership visionnaire du Souverain continuera de conduire le Maroc vers davantage de progrès et de prospérité, réaffirmant l’engagement indéfectible de son pays au raffermissement de ses relations avec le Maroc, dans l’intérêt mutuel des deux peuples.