Environ 10.000 DH salaire mensuel moyen des journalistes au Maroc (étude)

mercredi, 5 mai, 2021 à 22:16

Rabat- Une étude statistique réalisée par le Conseil national de la presse (CNP) vient de révéler que le salaire mensuel moyen des journalistes au Maroc est d’environ 10.000 DH.

L’étude statistique, menée par le CNP sur la situation des journalistes au Maroc et présentée mercredi à l’occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, précise que 3,6% des journalistes perçoivent un salaire entre 3.000 DH et 4.000 DH par mois, 23,4% gagnent entre 4.000 DH et 6.000 DH, alors que 22,4% touchent un salaire mensuel entre 6.000 DH et 8.000 DH.