Le 12ème festival national du “Samaa Rabat”, du 27 au 30 octobre

mardi, 27 septembre, 2022 à 10:21

Rabat – La 12ème édition du festival national du “Samaa Rabat” se tiendra du 27 au 30 octobre sous le thème “le Samaa, un levier de développement et un patrimoine spirituel marocain au prolongement africain”.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition initiée par l’association “Al Assala” se déroulera au Théâtre national Mohammed VI, à la salle Allal El Fassi et au Palais Kabbaj, en commémoration de l’Al Mawlid Annabaoui et en célébration de la proclamation de Rabat capitale de la culture islamique et africaine, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

L’organisation de cet événement procède du devoir de préservation de l’identité nationale et de ce précieux legs civilisationnel qu’est l’art du Samaa et du Madih, en tant que patrimoine culturel et spirituel partagé avec le continent africain et avec l’Humanité, souligne la même source.

Le programme de cette manifestation, qui verra la participation de différentes écoles marocaines de Samaa, comprend une visite touristique aux monuments de Rabat et une conférence sur “le Samaa, un levier de développement et un patrimoine spirituel marocain au prolongement africain” ainsi qu’un colloque sur “les liens spirituels entre le Maroc et l’Afrique de l’Ouest”, précise le communiqué.

Cette 12è édition sera aussi marquée par la tenue de la finale du chant individuel “Mounchid Al Maghrib” avec la participation de 10 finalistes.

Réunissant 120 artistes et conférenciers, l’édition de cette année connaîtra la participation, notamment, de la Zaouia Cherkaouia (Bejaâd), la troupe Al Ahmadiya (Sénégal), El Hadra Chefchaounia (Chefchaouen), la troupe Abdelkrim El Mansouri pour la musique d’Al Ala et la troupe Al Assala du Madih et Samaa (Rabat).